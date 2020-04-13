ممثل الصحة العالمية بمصر: 30% من وفيات كورونا سجلت قبل الوصول لمستشفى العزل

أشار ممثل ​منظمة الصحة العالمية​ في مصر جون جبور، إلى أن "13% من الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، تعود لعناصر في القطاع الطبي"، لافتاً إلى أن "30% من الوفيات، سُجّلت قبل وصول الحالات إلى مستشفى العزل". وأشار إلى أن "هناك 85% من الإصابات بكورونا في مصر شفيت دون علاج".

وشدد جبور على أن "القاهرة تبنّت نهجاً جديداً بتخصيص مستشفيات العزل للتعامل مع الحالات المتوسطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا"، مشيراًُ إلى أن "الدولة عليها مسؤولية حماية الاطقم الطبية التي تعمل بمواجهة الفيروس ".

كما أفاد بضرورة أن تتخذ الدولة "إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة "​كوفيد 19​"، حيث أن الجميع سيتحمل عواقب انتشاره"، ناصحاً "دول العالم ومن بينها مصر تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا".

وأوضح جبور أنه "لا يوجد أي إثبات علمي حتى الآن يفيد أن ارتفاع درجة الحرارة سيوقف انتشار فيروس"، منوّهاً بأنه "لا يستطيع تحديد وقت الوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، لكن الصحة العالمية لم تعتمد علاجا للفيروس، ويتم العمل على مدار الساعة للوصول إليه".

بالتوازي، أكد أن "الكثير من دول العالم تقوم بتجارب سريرية للوصول إلى علاج لفيروس كورونا ونحن نتابع ذلك".