بعد تراجعها.. الصين تسجل أكبر حصيلة للإصابات بـ”كورونا” منذ أكثر من شهر

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أن الـ24 ساعة الأخيرة شهدت تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعد الأرقام الأخيرة أكبر حصيلة للإصابات اليومية، منذ أكثر من خمسة أسابيع، في الصين، التي تفشى فيها الوباء أول مرة، في دجنبر الماضي.

وأوضحت السلطات الصينية ،أن أغلب حالات الإصابة الجديدة كانت لمغتربين صينيين، قدموا من خارج البلاد، مسجلة أن نصف عدد الحالات الأخيرة يوجد في إقليم هيلونجانج، الواقع على الحدود مع روسيا.

وبلغ إجمالي عدد المصابين في الصين، ما يقرب من 83 ألفاً، فيما بلغت حصيلة الوفيات نحو 3340، حسب الأرقام الرسمية.