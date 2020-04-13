فتاة وإسباني ضمن شبكة دولية للمخدرات بقبضة أمن الناظور

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن توقيف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم فتاة، وشخص من ذوي السوابق القضائية ومواطن إسباني يقيم بالمغرب بطريقة غير مشروعة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

العملية، التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمت ليلة أمس الأحد، وفق ما أكده بلاغ للمديرية، مشيرا إلى أن توقيف المشتبه فيهم تم خلال عملية أمنية بشاطئ بوقانة ي منطقة بني أنصار بضواحي الناظور، متلبسين بمحاولة تنفيذ عملية تهريب شحنة من مخدر الشيرا مكونة من 52 رزمة، يبلغ وزنها الإجمالي طنا و770 كيلوغراما معبأة، وملفوفة بطريقة خاصة لتسهيل نقلها عبر المسالك البحرية.

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وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن حجز قاربين تقليديين، وخمسة محركات بحرية، فضلا عن 42 برميلا للوقود من سعة 40 لترا، ومبلغ مالي قدره 74 مليون سنتيم من العملة الوطنية، وكذا ثلاث دراجات نارية بدون لوحات ترقيم، وأربعة سيارات يشتبه في كونها مزورة، بالإضافة إلى معدات خاصة بالملاحة البحرية عبارة عن صدريات، ومضخات مائية، ومعدات صيانة، ومجموعة من قنينات المشروبات الكحولية.

وقد تم – حسب البلاغ – الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية، ورصد امتداداتها المحتملة لها محليا، ودوليا.