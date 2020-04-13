تزامنا مع جائحة كورونا، التي تعرفها البلاد، أصدر المكتب السياسي لحزب الأصابة والمعاصرة، توجيهات لأعضائه في البرلمان لتدبر عملهم في هذه المرحلة.
وأصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأحد، بلاغا، أعلن فيه عن التزام الحزب بتمكين البرلمانيين من الآليات السياسية الكفيلة بتقوية دورهم داخل المؤسسة التشريعية، من موقع “المعارضة البناءة”.
وأوصى المكتب السياسي الفريقين، في ظل الظروف الراهنة، التي تمر منها البلاد، بدعم كل القرارات، التي تصب في مصلحة المواطنات، والمواطنين، مع المساهمة في الرفع من منسوب العمل المؤسساتي، والحرص على المواكبة، والمراقبة، والاقتراح.
وفي السياق ذاته، تدارس أعضاء المكتب السياسي مؤشرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعيشه البلاد نتاج تفشي وباء كورونا، وقد اقترح الأعضاء تشكيل لجان ذات تخصصات اقتصادية، اجتماعية، وسياسية تحت إشراف المكتب السياسي، من أجل بلورة تصورات، ومقترحات من شأنها تقديم مبادرات تهم خلق فرص جديدة للاستثمار، والبحث عن الثروة، وتنمية الاقتصاد الوطني.
يذكر أنه، على الرغم من حالة الطوارئ الصحية، فإن حزب الأصالة والمعاصرة أعلن، الخميس الماضي، عن إعفاء محمد أبو درار من رئاسة فريقه النيابي في مجلس النواب.
وأصدر الحزب، أمس، بلاغا، قال فيه إنه تم تسجيل مجموعة من التصرفات “الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبدرار، رئيس الفريق”، وهي التصرفات، التي قال إنها تهم التدبير اليومي، والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر في زمن الكورونا.. “البام” يدعو نوابه إلى “المعارضة البناءة” ودعم كل القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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