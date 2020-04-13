وفاة نجم الكوميديا البريطاني تيم بروك تايلور بسبب كورونا

توفي الفنان الكوميدي العالمي، تيم بروك تايلور، أمس الأحد، عن عمر 79 سنة، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن وكيل أعمال الفنان البريطاني الراحل خبر وفاته، في بيان رسمي، قال فيه: “ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة تيم في وقت مبكر اليوم، بعد الإصابة بفيروس كورونا”.

وجاء في بيان الوفاة: “سنتذكره كثيرا، ويجب أن نذكر فقط برامجه المشهورة، مثل “ذا غوديز”، و”أيم سوري أي دونت نو”، وكان لديه بالطبع الكثير من المعجبين، الذين كان يعاملهم بمرح دائما حتى بعد إنهائه التدريبات الطويلة والمرهقة”.

وخطف فيروس كورونا أرواح العديد من المشاهير الكبار في السن، مثل عازف السكسفون الكاميرون مالو دبانعو، والمغربي مارسيل بوطبول.