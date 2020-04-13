إعصار قوي يضرب ولاية أمريكية ويتجه لـ12 أخرى.. خلف 6 قتلى حتى الآن وخرب 300 منزل

أفادت صحف أمريكية محلية أن إعصارا قويا ضرب ولاية ميسيسبي، يوم أمس الأحد، وخلف ست ضحايا على الأقل متوجها إلى ولايات أخرى.

ودمر الاعصار منازلا في أنحاء واسعة جنوبي الولايات المتحدة، حيث حذر خبراء الأرصاد من أن عاصفة “عيد الفصح القوية” قد تمر على أكثر من 12 ولاية أمريكية، حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وأكدت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، وقوع ما لا يقل عن ستة قتلى في الولاية، بسبب الطقس القاسي. كما أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز، حالة الطوارئ بعد أن صرح بأن عدة أعاصير ضربت الولاية.

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من جهتها، أعلنت حاكمة ولاية ألاباما، كاي آيفي، حالة الطوارئ قبيل وصول الإعصار إلى المنطقة.

وتضرر ما يصل إلى 300 منزل، ومبنى في ولاية لويزيانا، وأفادت شركات المرافق العامة أنه حدثت آلاف حالات انقطاع للتيار الكهربائي، ثم ضرب الإعصار ولاية تكساس، متجها نحو ولاية جورجيا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن ما يصل إلى 95 مليون شخص قد يتضررون من العاصفة، منذ مساء الأحد وحتى اليوم الاثنين، مع تساقط بَرَد بحجم كرات التنس في بعض الأماكن.