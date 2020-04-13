بعد المنع.. المغرب يسمح لمواطنيه مزدوجي الجنسية بمغادرة البلاد في رحلات الإجلاء

بعد منعهم من مغادرة البلاد في رحلات إجلاء المواطنين الأجانب، يتجه المغرب نحو السماح لمواطنيه مزدوجي الجنسية، الحاملين جنسية بلدان أوربية، بمغادرة البلاد في رحلات استثنائية.

ونقلت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الاثنين، أن سفارة بروكسل في الرباط بدأت في إجراء اتصالات مع المواطنين المغاربة، الذين يحملون الجنسية البلجيكية، والذين يرغبون في العودة إلى بلجيكا، من أجل إجلائهم في رحلة استثنائية قريبة، يرخصها المغرب.

السماح للمواطنين الأوربيين المغاربة بمغادرة البلاد، يأتي بعد يومين من السماح لمواطنين مغاربة يحملون الحنسية الأمريكية، بمغادرة البلاد في رحلة استثنائية، استجابت فيها الخارجية المغربية لطلب نظيرتها الأمريكية، وغادرت البلاد، أول أمس السبت.

Advertisements

يذكر أنه منذ بداية أزمة كورونا حول العالم، وتوقف رحلات نقل المسافرين، استطاعت بلجيكا إعادة خمسة آلاف مواطن، بتنظيم رحلات خاصة بإشراف من الحكومة البلجيكية، وهي الرحلات، التي شملت القارات الخمس، غير أنها أخبرت مواطنيها مزدوجي الجنسية في المغرب، أن المغرب فرض على كل الدول الأوربية، التي تنظم رحلات إجلاء لمواطنيها، أن لا تشمل الرحلات المواطنين، الذين يحملون الجنسية المغربية إلى جانب جنسياتهم الأوربية، كيفما كانت.

عدم استفادة المواطنين المغاربة من رحلات الإجلاء، كان قد عرض السفارات الأوربية لانتقادات شديدة، واتهامات بالتمييز والعنصرية، ما اضطرها إلى التوضيح، وتحميل السلطات المغربية المسؤولية.