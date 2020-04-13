إليسا تبعث الأمل في أغنية عن كورونا.. بمشاركة هيفاء واحترام التباعد الاجتماعي

أصدرت الفنانة اللبنانية، إليسا، قبل يومين، أغنية جديدة، تبعث فيها الأمل، والتفاؤل، وتطالب من خلالها بمواجهة الوضع الصحي، الذي خلف فيروس كورونا بالفرح.

واختارت إليسا لأغنيتها الجديدة عنوان “هنعيش”، فيما واكب الكليب إجراءات العزل الصحي، حيث اعتمدت في تصويره على كاميرا خاصة بها، واستعانت بالفنانة هيفاء وهبي لتشاركها الكليب هي الأخرى من منزلها، ويحتل العمل، حاليا، الرتبة الرابعة في طوندونس يوتوب المغرب.

وظهرت إليسا مرتدية لباسا منزليا، لتؤكد التزامها بالحجر، وتشجع عليه، وهو الأمر نفسه لهيفاء وهبي، إذ تم التواصل بينهما من خلال اتصال بطريقة الفيديو.

وبعثت إليسا بعملها الجديد، الأمل، من خلال رسالة مفادها أن الأزمة ستمر، وستستمر الأفراح، ونغني من جديد، مثلما نفعل في المناسبات السعيدة.