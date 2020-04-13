منظمة العمل الدولية: 2.7 مليار عاطل عن العمل عالميا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين، أن 81 بالمئة من إجمالي القوة العاملة حول العالم، أي قرابة 2.7 مليار عامل، تضرروا من القيود المفروضة التي أمرت بالعزل الصحي بسبب فيروس كورونا، من قبيل إغلاق المنشآت التي يعملون بها بشكل جزئي أو كامل.

وأضافت في تقرير لها حول تأثيرات كورونا على عالم الأعمال، أن قرابة 1.25 مليار شخص حول العالم، يعملون في قطاعات تتميّز بأنها ذات مخاطر مرتفعة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن نسبة التوظيف في هذه القطاعات، تصل إلى 37.5 بالمئة من إجمالي معدلات التوظيف حول العالم.

وأوضحت أن نسبة التوظيف في القطاعات المذكورة، تبلغ الذورة العالمية في أمريكا بنسبة 43.2 بالمئة، فيما تسجّل أدنى مستوى لها في إفريقيا بـ 26.4 بالمئة.

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وأفادت أن أبرز القيود التي أدت إلى تضرر اليد العاملة، تمثّلت في حظر التجوّل، وقيود التنقّل وتعليق التعليم.

وشددت على أن الانعكاسات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب كورونا، هي الأكثر قساوة منذ الحرب العالمية الثانية.

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و857 ألفا، توفي منهم أكثر من 114 آلاف، فيما تعافى أكثر من 428 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".