النقب: شخص يطعن جنديين داخل قاعدة ويفرّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسّلل شخص، ليلة الأحد - الإثنين، إلى قاعدة عسكريّة تابعة للجيش الإسرائيلي في النقب وطعن جنديين ولاذ بالفرار، بسحب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيليّة.
ولم تعرف الخلفيّة بعد أو هويّة الشخص المقتحم.
وذكرت القناة أنّ المتسلّل كان يرتدي معطفًا ومسلّحا بسكّين وقطّاعة، واشتبك مع جنديين أثناء حراستهما القاعدة، قبل أن يلوذ بالفرار. وحالة الجنديين طفيفة.
وبحسب التحقيقات الأوليّة، يتضّح أن الجنديين لاحظا دخول شخص إلى القاعدة، وصرخا عليه أن يقف عند اقترابه منهما، إلا أنه استمرّ بالاقتراب وطعنهما.
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