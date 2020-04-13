البحسني يفتتح مستشفى الحميات ومركز معالجة حالات فيروس كورونا  بمنطقة فلك شرقي المكلا

الإثنين 13 أبريل 2020

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، مستشفى الحميات ومركز معالجة حالات فيروس كورونا ( Covid-19 ) بمنطقة فلك شرقي المكلا.



وطاف محافظ حضرموت بأقسام المستشفى والمركز متعرفا من وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري على التجهيزات التي تم تحضيرها بالمستشفى والمركز الذي يضم 150 سريرا للترقيد للرجال والنساء والأطفال بالإضافة إلى وجود 10 أسرة للعناية المركزة مع 10 أجهزة للتنفس الصناعي، ويعمل بالمستشفى والمركز 150 عاملا صحيا من الكوادر الصحية بالمحافظة الذين تم تدريبهم على البروتوكولات العلاجية المتبعة في الدليل الإرشادي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وألقى محافظ حضرموت عقب الإفتتاح كلمة في الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى والمركز، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل الجهات الصحية كافة ورجال المال والأعمال وكافة شرائح وفئات المجتمع في حضرموت لتجهيز المستشفى والمركز بالمعدات اللازمة والمطلوبة لمواجهة الوباء خلال وقت قياسي وفترة زمنية قصيرة، مشيرا بالتفاعل الكبير والعظيم من قبل الجميع كلا في مجاله وحسب امكانياته واختصاصاته.

واكد المحافظ البحسني خلال كلمته على أهمية العمل خلال هذه المرحلة بروح الفريق الواحد والتعاون من أجل إنجاح كافة الجهود الرامية لمكافحة وباء كورونا ومحاصرته وحماية المواطنين من اي مخاطر لإنتقال العدوى إليهم.

وحث محافظ حضرموت الكوادر الصحية في كافة مديريات المحافظة على الاتجاه نحو الابتكار في ظل شحة الإمكانيات، مشيدا بالتجربة التي نفذها طلاب كلية الطب وانتاجهم لمعقم محلي الصنع، لافتا إلى أن الفرصة أصبحت سانحة لإثبات الولاء لحضرموت والتضحية في سبيل حماية مواطنيها والحفاظ على صحتهم خلال هذه الجائحة التي يعاني منها كل سكان المعمورة.

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حضر الافتتاح عدد من المسؤولين في مكتبي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية بالمحافظة وعدد من الكوادر الطبية والمسؤولين بالمنظمات الصحية الدولية.