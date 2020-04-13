البحسني يوجه بسرعة تحويل مبلغ مالي صباح اليوم كدفعة أولى عاجلة لمساعدة العالقين في  مصر

الإثنين 13 أبريل 2020

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بسرعة تحويل مبلغ مالي صباح اليوم الإثنين، كدفعة أولى عاجلة لمساعدة العالقين في جمهورية مصر العربية.



وأكد المحافظ أن هذا المبلغ يعدّ الدفعة الأولى العاجلة لأبناء المحافظة العالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة بوصفهم العدد الأكبر من العالقين خارج الوطن، مؤكداً أن السلطة المحلية مهتمة بجميع العالقين في الدول الأخرى.

Advertisements

وقال المحافظ إن السلطة المحلية تولي اهتماماً كبيراً بملف العالقين في الخارج والذين تقطّعت بهم السبل، جرّاء توقف حركة الطيران بسبب الاجراءات الاحترازية لتلك الدول نتيجة وباء "كورونا".

وأكد المحافظ أن مهام كبيرة تقع على عاتق السلطة المحلية بالمحافظة خلال المرحلة الحالية تتمثل في حماية المواطنين داخل المحافظة وتوفير اوجه الرعاية الصحية اللازمة وتكثيف الجهود لحماية المجتمع عقب إعلان حالة مصابة بفيروس "كورنا" في مدينة الشحر، مشيراً الى أن ملف العالقين ظل هاجساً يؤرق الجميع، ويتم مناقشته بشكل يومي مع لجنة جمع التبرعات ولجنة الطوارئ استشعاراً بالمسؤولية تجاه أهلنا العالقين وخصوصاً المرضى منهم والذين يعانون حالات أمراضاً خطيرة.

وكان محافظ حضرموت أصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر ومتابعة قضايا العالقين في الخارج، مشيداً بجهود اللجنة في جمع وتوفير بيانات للعالقين مع بيان الأكثر احتياجاً منهم، كما أشاد بلجنة جميع التبرعات واسهامها في توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء.