صحيفة: الإمارات وطن الإنسانية الشامخ والآمن حيث المحبة والرحمة

الإثنين 13 أبريل 2020

قالت صحيفة خليجية، بنظرة قلما يتمتع بها قائد أو زعيم، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه عماد شامخ للإنسانية وحامٍ للوطن ويحمل أمانة تاريخية بكل العزيمة والإرادة التي تنطلق من ثقافة وشيم مجتمع أصيل رسخ مكانة متفردة في جميع محافل الحياة .. تلك المواقف المشرفة التي تعطي الأمل للعالم تأتي في أشد ما يكون العالم أجمع بحاجة إلى من يحملون مشاعل الأمل بأن الإنسانية لم ولن تكون إلا بخير مهما اشتدت الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي وباء "كورونا المستجد" وما تسبب به من خسائر محزنة في الأرواح وما كان له من تداعيات قد تستمر طويلاً.



وأكدت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين تحت عنوان " قائد يحتضن الوطن " أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يسابق الزمن في التوجيه والبرامج والمبادرات والخطط التي أثبتت أهميتها وفاعليتها الكبرى في تعزيز الأمن الصحي للمجتمع في الظرف الدقيق، والجميع يؤمنون أنهم في ظل توجيهات ورعاية سموه سيكون الانتصار نتيجة حتمية ووحيدة كالعادة، وكما في كل مناسبة أو ظرف فالجميع يعملون على قلب واحد ويحملون الإحساس بالمسؤولية بروح الحرص على كل ما يهم الوطن، وأفراده هم أبناء قائد يحتضنهم جميعاً، فلكبار المواطنين أولوية مطلقة وهم "المبروكون" الذين أوصى سموه جميع الفرق الوطنية بأن يتم إيلاؤهم الأهمية القصوى، ومراكز "الفحص من السيارة" التي تم إنجازها خلال وقت قياسي بتوجيهات سموه تمكّن أغلب الفئات من التأكد من أوضاعهم، والبرنامج الوطني للفحص المنزلي الذي أمر به سموه لأصحاب الهمم، ويعتبر الأول من نوعه في العالم والمعد للتنفيذ خلال فترة أقصاها 30 يوماً، يجسد الحرص على جميع أفراد المجتمع حيث إنهم أبناء لقائد لا يميز بينهم ودائماً لهم الأولوية لتأمينهم ورعايتهم وتعزيز صحة وسلامة المجتمع عبر إجراءات احترازية تستهدف خير الجميع.

Advertisements

وقالت : هكذا هي دولة الإمارات وطن الإنسانية الشامخ والآمن حيث المحبة والرحمة، وحيث الجميع في اليد الآمنة التي تترسخ الإنسانية في أكثر معانيها ودلالاتها عبر خطط وبرامج وجهود استثنائية قلما تستطيع دولة القيام بها، فنبع الخير والمواقف العظيمة في الداخل والخارج لا ينضب ويشتد غزارة في الأوقات الصعبة وزمن الكرب والتحديات الكبرى لأن الهدف النبيل واحد وهو الإنسان بغض النظر عن أي شيء آخر .. فسلاماً لوطن يحميه قائد سطر أروع ما ترتقي به الأمم من صبر وحكمة ومسؤولية ثقيلة كان أهلاً لها تجسيداً لخصال دولة أثبتت أنها تكتب التاريخ بأفعالها، وطن يمد للعالم جسور المحبة والسلام والتآخي في وقت أشد ما تكون البشرية بحاجة إلى التعاضد لمواجهة الفيروس الذي بات خلال وقت لا يتعدى الشهور أخطر وألد أعدائها.

واختتمت "الوطن" افتتاحيتها بالقول : في وطننا سنفخر دائماً أننا برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الزعيم الذي قدم مآثر في العمل الإنساني وأكد أن عِظم الأمانة التاريخية التي يحملها ويجيد مواجهة التحدي بإيمان راسخ وثقة بأبناء الوطن وكوادره ستكون النتيجة الوحيدة هي انتصار مظفر لتكتب الإمارات في مناسبة جديدة أنها قادرة على المواجهة دائماً وكما قال سموه: الإمارات بخير وستبقى بخير