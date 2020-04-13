البحرين تسجل 212 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 13 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الإثنين، تسجيل 212 إصابة جدية بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة كبيرة عن العدد المسجل الأحد، والبالغ 49 حالة.



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ووفقا لبيان الوزارة البحرينية، الأحد، بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة نحو 1136 منذ بدء تفشي الوباء العالمي.

ووصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية من كورونا في البحرين 558 حالة الأحد، فيما بلغت الوفيات جراء مضاعفات الفيروس 6 حالات.