شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المثبتة مخبرياً إلى 632 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أنّ الإصابات هي من المقيمين في لبنان، حيث لم تُسجّل أي إصابة من المغتربين الوافدين، بعدما أُجري خلال الـ24 ساعة الماضية 256 فصحاً مخبرياً، 240 لمقيمين و16 لمغتربين عادوا إلى لبنان.

ولفتت الوزارة إلى أنّه لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليستقر العدد على 20 حالة، في وقت هناك 34 حالة حرجة، مقابل 80 حالة شفاء نهائية.