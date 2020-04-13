شكرا لقرائتكم خبر عن فحص قسري .. الصين ترد على اتهامات بالعنصرية ضد الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل
نفت الصين اليوم الاثنين مزاعم وجهها دبلوماسيون أفارقة وأمريكيون مفادها أن أجانب مظهرهم أفريقي في مدينة قوانغتشو يخضعون لفحص قسري لفيروس كورونا المستجد وحجر صحي وسوء معاملة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية يومية "ليس لدينا تمييز في الصين ضد الأشقاء الأفارقة"، متهما الولايات المتحدة بمحاولة استغلال المسألة للوقيعة بين بكين ودول أفريقية.
كان مجموعة من السفراء الأفارقة في بكين قد كتبوا مذكرة لعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي للفت الانتباه إلى تمييز يتعرض له أفارقة في قوانغتشو، عاصمة إقليم قوانغدونغ في جنوب الصين، وبعدها أصدرت القنصلية الأمريكية في المدينة تحذيرا للرعايا الأمريكيين.
ونصح التحذير الأمريكيين، المنحدرين من أصل أفريقي، بالابتعاد عن منطقة قوانغتشو الحضرية، مشيرا إلى أن سلطات المدينة طلبت من الحانات والمطاعم رفض خدمة الأشخاص الذين "يبدو أنهم من أصل أفريقي" وفرضت فحوصا إلزامية وحجرا صحيا على أي شخص "خالط أفارقة".
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية حدوث مثل هذا التمييز مشددا على أن الصين تعامل جميع الأجانب على قدم المساواة.
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