شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا سيطارد البشرية لفترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الدكتور ديفيد نابارو، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "سيطارد الجنس البشري لفترة طويلة قادمة".

وأضاف نابارو "لا نعرف بعد إن كان هذا الفيروس سيأتي على شكل موجات مثل الإنفلونزا، ولكن نعتقد أنه سيطارد الجنس البشري لفترة طويلة من الزمن حتى يكون لدينا جميعا لقاح يحمينا منه".

وأوضح أنه "ستكون هناك موجات تفشي صغيرة تأتي على نحو متقطع وستخترق دفاعاتنا. لذا، فالمفتاح لهذا الفيروس بالتحديد هو أن يكون لدى كل مجتمع نوع ما من الدرع الدفاعي يمكنه من رصد الحالات فور ظهورها وعزلها ووقف تطور التفشي".