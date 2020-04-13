شكرا لقرائتكم خبر عن 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 206 حالات لعمالة وافدة و 6 حالات لمخالطين. وأوضحت أن حالات الـ 206 للعمال الوافدين تم رصدها بعد اجراء 3321 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق البحرين ، مؤكدة أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الاجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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