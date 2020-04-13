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الخارجية الفلسطينية : 30 وفاة بكورونا بين أبناء الجالية حول العالم

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية ، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم.

ونشرت الوزارة الإحصائيات حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء جالياتها حول العالم والتي بلغت إلى 30 حالة وفاه وإصابة 678 .

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