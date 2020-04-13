شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية : 30 وفاة بكورونا بين أبناء الجالية حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية ، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم.

ونشرت الوزارة الإحصائيات حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء جالياتها حول العالم والتي بلغت إلى 30 حالة وفاه وإصابة 678 .