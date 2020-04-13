2020-04-13 | 14:27
المصدر:
2 مشاهدة
وجه نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، تحية للطواقم الطبية التي تكافح ضد فيروس كورونا المستجد، مشيدا بتضحياتها.
وأضاف النجم الأرجنتيني: "أبطال مجهولون يتحملون أياما وليال طويلة بعيدا عن عائلاتهم من أجل تأمين سلامة عائلاتنا من فيروس كورونا، هذا إلى جانب استمرارهم في العناية بالنساء الحوامل والحفاظ على سلامة أرواح الأطفال والشباب".
وكان ميسي قد حثّ المواطنين الأرجنتينيين على البقاء في بيوتهم وذلك عبر رسالة نشرها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقال فيها: "كلما كان الفوز أصعب، كلما كنت أكثر سعادة بتحقيقه، إذا بقيت في المنزل، فكلنا نفوز، التزم بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر أبطال مجهولون.. ميسي يوجه رسالة لـ 'الجيش الأبيض' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.