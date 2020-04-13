أبطال مجهولون.. ميسي يوجه رسالة لـ 'الجيش الأبيض'

وقال ميسي في منشور على حسابه الرسمي بإنستغرام: "بعد انتهاء الأسبوع العالمي للعاملين بمجال الصحة أرسل لهم الشكر الكبير على العمل الذين يقومون به".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "أبطال مجهولون يتحملون أياما وليال طويلة بعيدا عن عائلاتهم من أجل تأمين سلامة عائلاتنا من فيروس كورونا، هذا إلى جانب استمرارهم في العناية بالنساء الحوامل والحفاظ على سلامة أرواح الأطفال والشباب".



وكان ميسي قد حثّ المواطنين الأرجنتينيين على البقاء في بيوتهم وذلك عبر رسالة نشرها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقال فيها: "كلما كان الفوز أصعب، كلما كنت أكثر سعادة بتحقيقه، إذا بقيت في المنزل، فكلنا نفوز، التزم بذلك".