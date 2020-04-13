المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب 16 سيارة في أم قصر الشمالي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن احباط محاولة تهريب (16) سيارة في منفذ أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية/منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة واستناداً إلى موافقة قاضي تحقيق محكمة أم قصر ووفق معلومات موثوقة في كتاب جهاز الأمن الوطني/مديرية أمن البصرة تم تشكيل لجنة موسعة للكشف على حاويات عدد (4) تبين صحة المعلومات ووجود عجلات معدة للتهريب وبواقع (16) عجلة".

وأضاف البيان أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".