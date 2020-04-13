بالفيديو تحذيرات من ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البصرة

يطلبن المساعدة لانقاذ حياة احدى النساء المشتبه باصابتها بفيروس كورونا لكن دون استجابة الى ان لفظت انفاسها الاخيرة في مشهد مؤلم اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي يستصرخ ضمائر الجميع ، ولغياب الحس الانساني الواضح في المشهد طالبت مفوضية حقوق الانسان الجهات المختصة باجراء تحقيق عاجل في الحادث. وبعيدا عن بيانات الجهات الرسمية فالمشهد الوبائي في البصرة يبدو أكثر خطورة مما يتصوره البعض فزيادة اعداد الإصابات تفسر استعجال الجهات الحكومية بأفتتاح فنادق المدينة الرياضية المخصصة للحجر الصحي ما يطرح تسأولات عدة اولها هل امتلات اسرة الحجر الاربعمئة في مستشفى البصرة العام وهل الوضع سيء اكثر مما تعترف به السلطات.

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