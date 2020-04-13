سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 13 أبريل 2020

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بنحو جنيهين في السوق الموازية، اليوم الإثنين، ليسجل نحو 144 جنيها مقارنة بـ142 جنيها بالأمس، وفقا لتصريحات متعاملين نقلتها صحف محلية.



يأتي الارتفاع بعد يوم واحد شهدت فيه العملة الخضراء استقرارا نسبيا، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وسجل الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي والعملات العربية زيادات ملحوظة مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء.

وقرر السودان، أمس الأحد، حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في السودان 19 مصابا، وهو عدد قليل نسبيا، ولكن الحكومة التي ورثت أزمة اقتصادية ونظاما صحيا ضعيفا تسعى إلى تجنب عدوى واسعة النطاق.

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وواصل سعر العملة الخضراء الاستقرار لدى البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

وقال المتعاملون في السوق الموازية إن الارتفاع الذي شهدته الأسعار اليوم بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض، وفقا لوسائل إعلام محلية.

سعر الإسترليني واليورو

وارتفع سعر اليورو في البنك المركزي السوداني ليسجل 60.14 جنيه للشراء و60.44 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 68.60 جنيه للشراء و68.95 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء ارتفع سعر اليورو إلى 157.60 جنيه والإسترليني إلى 179.40 جنيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر الريال السعودي عند 14.63 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، على شاشة البنك المركزي السوداني. في حين ارتفع الدينار الكويتي ليسجل 175.94 جنيه للشراء و176.82 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 38.40 جنيه، والدرهم الإماراتي 39.46 جنيه، والدينار الكويتي 330.41 جنيه.