حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في إسبانيا تتراجع مجددا مع تسجيل 517 وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

سجلت حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في إسبانيا تراجعا جديدا الاثنين مع احصاء 517 وفاة في الساعات الـ24 الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 17 ألفا و500، بحسب أرقام صدرت عن الحكومة.

وأظهرت البيانات أنه تم تسجيل 3477 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء في حصيلة يومية هي الأقل منذ 20 آذار/مارس، في وقت بدأت إسبانيا استئناف بعض أنشطتها الاقتصادية مع عودة عمال البناء والمصانع إلى عملهم اثر توقف استمر أسبوعين.