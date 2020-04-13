111 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران والحصيلة 4585

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت سلطات طهران الإثنين عن 111 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد في الساعات ال24 الأخيرة ما يرفع إلى 4585 الحصيلة الاجمالية الرسمية في إيران، البلد الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي أشار المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور إلى 1617 اصابة اضافية، ما يرفع عدد المصابين المؤكدين إلى 73303 بينهم 45983 تماثلوا الى الشفاء.

وقال جهنبور "سجل تراجع في الوتيرة المنتظمة للإصابات الجديدة في الأيام الماضية وتواصل في الساعات ال24 الأخيرة".

وأضاف "على الأفراد تجنب أي تنقل غير ضروري" للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

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وأعلنت الجمهورية الإسلامية عن أولى الوفيات بكوفيد-19 في 19 شباط/فبراير في مدينة قم على بعد 150 كلم جنوب طهران.

وفي الخارج يشكك البعض في صحة الأرقام الرسمية الإيرانية.