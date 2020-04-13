308 إصابات بفيروس كورونا في فلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لترفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 308، وفقا للعين.



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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في رافات قضاء القدس؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى 272 إصابة، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس، ما يرفع الحصيلة الشاملة إلى 308 إصابات".

وقال إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي اليومي من رام الله بالضفة الغربية، إن الإصابة الجديدة هي لشاب كان يعمل في مستوطنة "عطروت"، شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سابقا عن حالتي وفاة نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، وتعافي 58 مصابا من المرض الوبائي.