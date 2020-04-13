نصيحة مهمة من رئيس مستشفى ووهان لولاية نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اقترح رئيس مستشفى وسط مدينة ووهان بالصين أن تعزز مدينة نيويورك المتضررة بشكل كبير من فيروس كورونا، ارتداء الكمامات بين عامة الشعب والتوقف عن عزل المرضى في المنازل.



وتعليقا على سؤال حول سبب ارتفاع الإصابات في نيويورك بشكل أعلى بكثير من ووهان، رد وانغ شينغهوان، رئيس مستشفى ووهان ليشينشان، أن عدم استخدام كمامات الوجه الطبية والحجر المنزلي للمصابين هو السبب، وأوضح وانغ إن بعض الأطباء، أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد في المرحلة المبكرة من انتشاره بسبب عدم ارتدائهم للكمامات ولم يصب الأطباء الذين ارتدوا الكمامات.

وأضاف وانغ لمجموعة من الصحفيين في نهاية الأسبوع "لم يصب أي من أولئك الذين كانوا يرتدون أقنعة أثناء الاتصال بالمرضى، لذلك نحن على يقين من فعالية الأقنعة".

ونصح الرئيس بعدم مطالبة المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة بعزل أنفسهم في المنزل، حيث يمكنهم نقل العدوى إلى المزيد من أفراد الأسرة.

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وقال "في الأيام الأولى، ظهرت هناك حالات إصابة كثيرة لعائلات كاملة مكونة من ثلاثة أو خمسة أو ستة أشخاص في ووهان. كان ذلك درساً قاسياً".

بعد إدراك هذه المشكلة، حولت ووهان المرافق العامة، بما في ذلك الصالات الرياضية ومراكز المعارض، إلى 16 مستشفى مؤقت ساعدت في عزل المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة، في خطوة وصفتها ووهان بأنها قصة نجاح.

وقال وانغ "إذا لم يتم قطع الاتصال، فمن الطبيعي أن ترتفع العدوى". "لاحتواء الوباء ، يجب السيطرة على واحد على الأقل من العوامل الثلاثة: مصدر العدوى وطرق انتقالها والسكان المعرضين للإصابة".

وقامت ووهان ببناء مستشفيين في غضون أسبوعين بين أواخر يناير وأوائل فبراير لعلاج مرضى كوفيد 19 بعد أن امتلأت المستشفيات المحلية.