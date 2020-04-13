مفتي الجمهورية يناشد من كانوا ينوون أداء العمرة بالتصدق بأموالها للمتضررين من كورونا

ناشد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، من كانوا ينوون أداء العمرة هذا العام بأن يتبرعوا بقيمتها للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية بسبب فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما قررت السلطات السعودية تأجيل العمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ولحماية المعتمرين من الإصابة بالفيروس القاتل.

وأكد علام أن التصدق في وقت الأزمات وفك كربات المحتاجين أرجى للثواب عند الله سبحانه وتعالى.

وأصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الافتاء المصرية فيديو جرافيك بعنوان "الصدقة أولى"، وذلك عبر قانتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهر "يوتيوب".

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وقالت دار الإفتاء في الفيديو إنه في ظل انتشار الوباء العالمي كورونا والتزامًا بتعليمات السلطات السعودية بتأجيل العمرة فقد راعت الشريعة الإسلامية في مقاصدها الكلية المصلحةَ العامة وقدمتها على المصالح الخاصة.

وأضافت أنه في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل الاقتصادية، وانتشرت مظاهر الفقر، فإن كفاية الفقراء، وكفالة الأيتام، وعلاج المرضى، وسداد ديون الغارمين، وغير ذلك من وجوه تفريج كربات الناس وسد حاجتهم، كل ذلك مقدم على نافلة الحج والعمرة وأكثر ثوابًا.

واستشهدت دار الإفتاء في الفيديو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا».