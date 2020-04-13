أكّد وزير الصحة العامة حمد حسن،خلال زيارته "مستشفى السانجورج" في الحدت،"أنّنا شركاء في شفاء الوطنالمريض بـ"كورونا"، لكنّه في بداية عوارضه بفضل الله وتعاوننا جميعًا"، لافتًا إلى أنّ "إدارة "مستشفى الرسول الأعظم" وإدارة "مستشفى السان جورج" تتعاطيان بتكامل لخدمة المرضى".
وشدّد على "أنّنابحاجة إلى حضانة مجتمعيّة، وأن نكون إلى جانب أهلنا.نحن نعمل يدًا بيد لخدمة وطننا الحبيب لبنان"، لافتًا إلى أنّ "في ظلّ كلّ ما تعرّض له الوطن من مآس ومحن، نحن نقاوم كلّ الظروف القاهرة للعيش، ونتطلّع بأمل إلى الأفق النيّر والمستقبل المشرق للبنان. نحن يد بواحدة سويًّا لخدمة الإنسان في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن من مستشفى السان جورج: نحن شركاء بشفاء وطننا المريض بكورونا ولكنه ببداية عوارضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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