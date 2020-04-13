استمرار اقفال مدينة بشري وتسيير دوريات للتأكد من الحجر المنزلي

استمر إقفال مدينة بشري لليوم الثالث على التوالي التزاما بقرار البلدية، وسط وجود كثيف للقوى الامنية والشرطة البلدية على مداخل المدينة، في حين يتم تسيير دوريات في شوارع البلدة للتأكد من التزام الناس الحجر المنزلي.
وقد قامت ادارة مستشفى بشري الحكومي بجولة ثانية من الفحوص المخبرية، بعدما أجرت 124 فحص PCR يوم السبت الفائت. وقد بلغ عدد الفحوص اليوم ال 72 فحصا.
وكشف مدير المستشفى آدي لظم أن "نصف عدد الفحوص التي أجريت السبت قد صدرت نتائجها وجميع الحالات أتت سلبية باستثناء حالة واحدة ايجابية، على ان تصدر إدارة المستشفى بيانا رسميا بالنتائج مساء اليوم".
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