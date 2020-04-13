مراد: المطلوب من الحكومة ان تقف مع المغتربين لتأمين عودة الراغبين

اشار الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان المغتربين في ​أميركا​ ومنها الشمالية والجنوبية لم يتركوا الوطن يئن في كل ازماته، بل كانوا يهبون للمساعدة والدعم ولا ينتظرون الشكر من احد". ‏واعتبر ان "المطلوب من ​الحكومة​ اليوم وفي ظل ازمة ​الكورونا​ ان تقف معهم وتسعى لتأمين عودة الراغبين الى ​لبنان​، لان ذلك من ابسط حقوقهم ومن واجبات ​الدولة​ تجاههم".

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