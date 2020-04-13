عناية عز الدين اتصلت بمطارنة صور للتهنئة بعيد الفصح المجيد

اجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين بمناسبة عيد الفصح المباركK اتصالات بكل من مطران صور للموارنة شكر الله نبيل الحاج ومتروبوليت صور للروم الملكيين الكاثوليك ميخائيل أبرص ورئيس دير مار انطونيوس اللاتين في صور الاب طوني شكري.
وقدمت عز الدين التهاني وتمنت ان تحمل الاعياد للبنانيين عموما ولاهالي صور خصوصا الخير والامن والعافية معتبرة ان اكثر ما نحتاجه في هذه الايام هو التمسك بقيم هذا العيد وبما يحمله من رجاء وامل وتضحية.
واشادت عزالدين بحالة الالتزام التي تعيشها مدينة صور ومنطقتها بالاجراءات الوقائية المفروضة في ظل ازمة الكورونا، مؤكدة ان المرحلة تحتاج الى الانضباط والى التكافل من اجل تخطي هذه الازمة باقل الخسائر الممكنة.
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