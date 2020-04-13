قيومجيان: تعالوا نبني دولة حقيقية قبل أن يدهمنا 13 نيسان آخر

قال الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "تعالوا نبني دولة حقيقية قبل أن يدهمنا 13 نيسان آخر، دولة سيادة وقانون وعدالة واستقرار، حيث لا سلاح الا سلاحها الشرعي ولا سلطة إلا للقانون ولا عدالة إلا بالمساواة في الحقوق والواجبات ولا استقرار إلا بنظام سياسي اقتصادي متطور خال من ​الفساد​ ونهب ​الدولة​ بإسم الطائفة. التغيير حتما".

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