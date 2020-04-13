الموسوي: الشكر لله أن كورونا أتى الآن وليس بالزمن السابق وإلا لكان الساحق الماحق

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، إلى أنّه "عندما تولّى المأمون الخلافة، وكان زمن نهاية انتشار ​الطاعون​، جمع الناس وخطب فيهم قائلًا: ألا ترون أنّه مذ وليت عليكم ذهب عنكم الطاعون؟ فأجابوه: الله أرحم من أن يجمع علينا المأمون والطاعون".

وأشار في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الشكر لله أنّ فيروس "كورونا" أتى الآن، وليس في الزمن السابق، وإلّا لكان الساحق الماحق".