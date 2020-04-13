دوريات للجيش في شوارع الهرمل وعكار دعت للاقفال والتزام المنازل

نشطت ظهر اليوم دوريات راجلة للجيش تجوب شوارع ​الهرمل​، داعية الى اقفال المحال التجارية والتزام إجراءات ​الوقاية​ والتقيد بالتعبئة العامة حفاظا على السلامة. بدورها دققت عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ بأرقام السيارات، فيما تابعت فرق المتطوعين فحص حرارة القادمين وتوزيع منشورات توجيهية.

وسجلت اليوم حالة من عدم الالتزام في أسواق الهرمل. ومنع ​الجيش​ بالتعاون مع بلدية القصر وجوار الحشيش أي عبور عبر الحدود مع ​سوريا​. ووصل إلى الهرمل مجموعة من ​الطلاب​ القادمين من ​ايطاليا​ والتزموا جميعا ​الحجر المنزلي​.

وفي عكار، دعت دورية من الشرطة العسكرية في الجيش المواطنين في بلدة حلبا والجوار، عبر مكبرات الصوت، الى البقاء في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، كإجراءات وقائية تفاديا لتفشي وباء كورونا، وفي إطار التشدد للحد من حال الفوضى وعدم الالتزام في مناطق عكارية عدة.

وتم إقفال العديد من المحال التجارية التي لا تبيع المواد الغذائية، وأفيد أن دوريات الشرطة العسكرية ستشمل كل القرى والبلدات العكارية من دون استثناء.

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