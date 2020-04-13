خريس هنأ أبرص والحاج بالفصح: قيامة لبنان بوحدته

أجرى النائب ​علي خريس​ اتصالات بكل من متروبوليت صور للروم الكاثوليك ​المطران ميخائيل أبرص​، راعي أبرشية صور للموارنة المطران نبيل ​شكرالله الحاج​ والأب نقولا باصيل، مهنئا ب​عيد الفصح​. ورأى ان "القيامة التي يحتاج إليها ​لبنان​ تتحقق بقوته ووحدته وقدرة حكومته على معالجة ​الأزمة​ الاقتصادية ووضع الحلول المناسبة لارتفاع سعر صرف ​الدولار​، لأنه يشكل أزمة حقيقية تطغى على كل الأزمات".

وأشار الى "أهمية التلاقي اليوم ما بين كنائس ​العالم​ للدعاء لرفع الغمة والوباء عن البشرية جمعاء وخاصة مع كنائس ​فلسطين المحتلة​ التي طالما شكلت القطب الأساسي للصراع العربي الإسرائيلي"، متمنيا "أن تنكشف أزمة وباء ​كورونا​ عن وطننا العزيز لنعود لممارسة ​الحياة​ الطبيعية".

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