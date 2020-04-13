الخازن: نكبة 13 نيسان 1975 هي أبشع وأقبح ما مر بلبنان عبر تاريخه المعاصر

إستذكر رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ في تصريح "الحرب المشؤومة التي إنفجرت في 13 نيسان من عام 1975"، وإعتبرها "نكبة هي أبشع وأقبح ما مر به ​لبنان​ عبر تاريخه المعاصر قبل أن يجتاح وباء " ​الكورونا​ " لبنان و​العالم​..

وفي تصريح له، لفت الخازن الى ان "نكبة 13 نيسان 1975 التي نستذكرها اليوم هي أبشع وأقبح ما مر بلبنان عبر تاريخه المعاصر قبل أن يجتاح وباء " الكورونا " لبنان والعالم. وإذا كنا قد متنا فيها على مدى خمسة عشر عاما بما يشبه الإفناء والتدمير الذاتي، فأحرى بنا أن ننأى عن تجاربها الشريرة التي تلوح من حولنا، ونسعى جاهدين أن نعبر ألغامها لئلا تنفجر فينا".

وناشد الخازن الجميع "بأن يتعاونوا ويتعاضدوا في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتداعيات وباء "الكورونا" لأن لبنان لا يحمى إلا بإلتفافهم حول دولتهم وليس في كنف طوائفهم، ولنأخذ العبرة من التاريخ لأنه خير شاهد على المآسي التي مررنا بها".