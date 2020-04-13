ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "عناصر سرية إطفاء صيدا أخمدوا حريقًا اندلع في مطبخ منزل المواطن "احمد. ح" مقابل ​مجمع الزهراء​ في صيدا، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عناصر سرية إطفاء صيدا أخمدوا حريقا داخل منزل والأضرار مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.