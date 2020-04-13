النشرة: العثور على قذيفة "هاون" في صيدا وفتح تحقيق بالحادثة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّه "جرى العثور في حديقة "م. س." جنوبي صيدا على قذيفة "هاون"، وقد حضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان بانتظار الخبير العسكري لإجراء اللّازم، وفتحت تحقيقًا بالحادثة.

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