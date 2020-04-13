خلية الأزمة في المنية تابعت الوضع الصحي والاجتماعي في المنطقة

عقدت خلية ​الأزمة​ في ​المنية​ الادارية اجتماعا في قصر بلدية ​دير عمار​ لمتابعة الوضع الصحي والاجتماعي في المنية والجوار. وتم الاطلاع على آلية العمل المعتمدة من المراجع المختصة في ​الدولة​ لتسجيل أسماء العائلات الأكثر فقرا. وعرض المجتمعون آخر المستجدات المتعلقة بلجنة ​صندوق الزكاة​ في المنية، لجهة توزيع الحصص الغذائية والتبرعات المالية وما يترتب عنها.



وعرض النائب ​عثمان علم الدين​ ما توصل إليه مع ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، في شأن تجهيز ​مستشفى المنية​ الحكومي وانشاء منطقة حجر صحي لأبناء المنية الادارية، بالاضافة الى دعم مستشفى المنية الحكومي بأجهزة تنفس اصطناعي.

وفي السياق نفسه، عقد لقاء في قصر بلدية دير عمار حضره النائب علم الدين، رئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي، مدير جهاز اسعاف "سبل ​السلام​" الشيخ رسلان ملص، رئيس مجلس ادارة مستشفى الخير الدكتور احمد الخير، طبيبة ​القضاء​ الدكتورة بسمة الشعراني، رئيس مجلس ادارة مستشفى المنية الحكومي علاء زريقة، مديرة ​المستشفى الحكومي​ ديما جمال، ممثل خلية ​الأمن​ الوقائي الدكتور عاطف فاهمة، مدير مركز جمعية النهضة الصحي عبدالحكيم قاسم، ومدير مركز الحنان الصحي أنس الدهيبي.

وتم التوافق خلال الجلسة على: استكمال تجهيز مستشفى المنية الحكومي والمتابعة مع ​وزارة الصحة​ لإجراء الفحوص اللازمة، قبول هبة لإنشاء خيم عزل في الحديقة العامة التابعة لاتحاد بلديات المنية في حال تعذر ​الحجر المنزلي​، استكمال تنظيم هيئة الطوارئ وتأكيد ضرورة دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية بالدعم المادي والعيني بكافة اللوازم الطبية، متابعة التوصيات المتعلقة بقرار التعبئة العامة، وتنظيم المتطوعين وادراجهم بالتنسيق مع اتحاد بلديات المنية".