أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "قوى الأمن الداخلي في فصيلة حاصبيا كثّفت دورياتها وأقامت حواجز ثابتة وظرفيّة على الطرقات وعند مداخل القرى، لمراقبة حركة سير المركبات والسيارات الّتي ينتهي رقم لوحاتها برقم مفرد"، لافتًا إلى أنّها قامت أيضًا بـ"توجيه المواطنين وتوعيتهم لشروط التقيّد بالسلامة العامة، من خلال عدم تواجد أكثر من شخصين داخل السيارة مع ارتداء الكمّامات القفازات، بخاصّة خلال دخولهم المؤسّسات والمحلات للتزوّد بحاجاتهم، مع التقيّد بعدم التجمّع والحفاظ على المسافة فيما بينهم".
وذكر أنّه "سُجّلت أيضًا حواجز متنقّلة لأمن الدولة على طرقات العرقوب للغاية نفسها، مع التأكيد على الإلتزام التام بالتعبئة العامة وملازمة منازلهم وعدم الخروج منها إلّا في الضرورة القصوى"، مبيّنًا أنّ "بموازاة ذلك، سُجّلت حركة دوريات ناشطة للجيش اللبناني ليلًا من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة فجرًا، إنفاذًا لقرار منع التجول والتأكيد على ملازمة الحجر المنزلي طيلة هذه الفترة حفاظًا على سلامة المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوى الأمن بحاصبيا أقامت حواجز للتدقيق بلوحات السيارات وتأكيد الإلتزام بالتعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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