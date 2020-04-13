أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، إلى أنّ "في 13 نيسان 1975، بدأت حرب طاحنة أربابها سياسيّين حاقدين وعملاء يُحبّون المال، وقاوم شعب، وانخلط الأبطال والحرامية. النتيجة مروّعة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا انتقلنا إلى جمهورية ثانية مع أبطال يحبّون المال أيضًا، والنتيجة هي فساد وانهيار اقتصادي"، موضحًا أنّ "اليوم، أمامنا فرصة جديّة رغم المخاض المؤلم".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي بذكرى 13 نيسان: أمامنا اليوم فرصة جدية رغم المخاض المؤلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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