طرابلسي بذكرى 13 نيسان: أمامنا اليوم فرصة جدية رغم المخاض المؤلم

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​، إلى أنّ "في 13 نيسان 1975، بدأت حرب طاحنة أربابها سياسيّين حاقدين وعملاء يُحبّون المال، وقاوم شعب، وانخلط الأبطال والحرامية. النتيجة مروّعة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا انتقلنا إلى جمهورية ثانية مع أبطال يحبّون المال أيضًا، والنتيجة هي فساد وانهيار اقتصادي"، موضحًا أنّ "اليوم، أمامنا فرصة جديّة رغم المخاض المؤلم".