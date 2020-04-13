النشرة: الجيش فجّر قنبلة يدوية قديمة في الفوار شرقي صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "خبيرًا عسكريًّا في ​الجيش اللبناني​ فجّر ​قنبلة​ يدوية قديمة كان قد عُثر عليها أمس على جانب الطريق العام في الفوار شرقي ​مدينة صيدا​، وتبيّن أنّها منزوعة مسمار الأمان، وتقرَّر تفجيرها في مكانها تحسُّبًا لاحتمال انفجارها في حال تحريكها".

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