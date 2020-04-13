تسجيل 316 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أنّ "​إندونيسيا​ سجّلت 316 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 4557". وكشف أنّ "هناك أيضًا 26 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 399".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 1824950 إصابة رسميًّا في 193 دولة ومنطقة منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد في نهاية كانون الأول الماضي في الصين"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى مساء يوم أمس استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 112,510 أشخاص في العالم"، مبيّنةً أنّ "من بين المصابين، تعافي ما لا يقلّ عن 375500 شخص".