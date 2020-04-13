الصحة الكويتية: تسجيل 66 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 1300

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، "تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 1300".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الحالات هي أربع حالات مرتبطة بالسفر وجميعها قادمة من رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، وكانت تحت الحجر الصحّي المؤسّسي"، لافتًا إلى أنّ "الحالات المخالطة عددها 51، أمّا الحالات الّتي هي قيد التقصّي الوبائي فعددها 11". وبيّن أنّ "إجمالي حالات الوفاة بلغ حالتين، إحداهما جديدة لمواطن كويتي عمره 50 عامًا كان يتلقّى الرعاية الطبية في العناية المركزة، والأُخرى سُجّلت مطلع الشهر االحالي، بعد إصابتهما بالفيروس".