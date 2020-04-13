الصحة البحرينية: تسجيل 212 إصابة جديدة بكورونا منها 206 حالات لعمال وافدين

أعلنت وزارة الصحة في ​البحرين​ "تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 206 حالات لعاملين وافدين، و6 حالات لمخالطين". وأوضحت في بيان، أنّ "الحالات الـ206 للعمال الوافدين تمّ رصدها بعد إجراء 3321 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ضمن الحملات الإستباقيّة لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق"، لافتةً إلى أنّ "الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيًّا، ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الإحترازي، يسهّل من علاجهم ويعزّز من كفاءة الإجراءات المتّخذة للحفاظ على صحّة المواطنين والمقيمين وسلامتهم".

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