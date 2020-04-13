تسجيل 143 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا" في ماليزيا

أعلنت سلطات الصحة الماليزية "تسجيل 143 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4817"، لافتةً إلى "أنّها سجّلت وفاة جديدة ممّن شاركوا في تجمّع ديني تسبّب في ثلث العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة حتّى الآن، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 77".

وكان لدى ​ماليزيا​ أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكّدة في منطقة ​جنوب شرق آسيا​ حتّى اليوم، إلى حين إعلان ​الفيليبين​ وصول عدد الحالات لديها إلى 4932.

وتشهد ماليزيا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تراجعًا في عدد حالات الإصابة الجديدة على مدى الأيام العشرة الماضية.