حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في إسبانيا تتراجع مجددا مع تسجيل 517 وفاة

سجلت حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في ​إسبانيا​ تراجعا جديدا الاثنين مع احصاء 517 وفاة في ​الساعات​ الـ24 الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 17 ألفا و500، بحسب أرقام صدرت عن ​الحكومة​.

وأظهرت البيانات أنه تم تسجيل 3477 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء في حصيلة يومية هي الأقل منذ 20 آذار، في وقت بدأت إسبانيا استئناف بعض أنشطتها الاقتصادية مع عودة ​عمال البناء​ و​المصانع​ إلى عملهم اثر توقف استمر أسبوعين.

يذكر بانه باتت الولايات المتحدة تعد أعلى عدد حالات كوفيد-19 في العالم وأكبر عدد وفيات مرتبطة بالمرض وصل الى 22 ألفا.