كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1617 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 73 ألفًا و303 حالات لغاية الآن، بينهم 3877 مريضًا في وضع حرج".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 45 ألفًا و983 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 111 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 4585 شخصًا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 111 وفاة و1617 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 73303 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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