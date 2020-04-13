"أنا آسف"... عقاب في الهند لمخالفي حظر كورونا

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لم تجد الشرطة الهندية طريقة لعقاب عشرة سياح أجانب انتهكوا الحظر المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا في شمال البلاد، غير القصاص.

وأوقفت الشرطة في الهند المخالفين أثناء تنزههم في شوارع ريشيكيش وهي مدينة عند سفح جبال هيمالايا وأجبرتهم على كتابة "لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف"، كما قال مسؤول الشرطة المحلية فينود شارما.

ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد في نهاية مارس الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

وقد تميزت الشرطة الهندية خلال الأسابيع الأخيرة بطرقها الغريبة في كثير من الأحيان لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي بعض الولايات، هاجمت الشرطة المخالفين الذين غادروا منزلهم جسديا، في حين اختارت ولايات أخرى معاقبة المخالفين يإرغامهم على ممارسة بعض الحركات الرياضية الصعبة.

وسيمدد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لمدة أسبوعين أكبر عملية إغلاق في العالم مرتبطة بجائحة كورونا، على ما أعلن وزراء الولايات بعد محادثات السبت بشأن التداعيات المتزايدة للوباء.

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وينتهي الإغلاق الجاري ومدته ثلاثة أسابيع الثلاثاء.

لكن مع ارتفاع حصيلة الوفيات، مارس العديد من رؤساء وزراء ولايات وأقاليم الهند البالغة 29 ضغوطاً على مودي لتمديد القيود المفروضة على سكان البلاد البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة.

وبالفعل قررت ولايتا أوديشا والبنجاب تمديد فترة الإغلاق لحوالي أسبوعين، لكن النقاد يقولون إن هناك حاجة إلى إغلاق وطني لمنع الناس من التنقل بين الولايات وبالتالي نقل الفيروس معهم.

وسجّلت الهند حتى الآن حوالي 7,500 حالة إصابة و240 وفاة. وكتب رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال على تويتر بعد المحادثات أنّ مودي اتخذ "القرار الصحيح" لتمديد الإغلاق.

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